Боброва: Валиева столь же прекрасна с одним четверным и без тройного акселя

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва прокомментировала выступление Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

«Мне кажется, Валиева правильно сделала, что облегчила контент. Ей нужно было почувствовать эту уверенность, чистый прокат нужен был.

Мы очень много говорили о том, что Валиева недосягаема. И она прекрасна, что бы там ни откатала: её будут тянуть и второй оценкой, и так далее. Но тогда она делала четыре ультра-си в прокате и если валяла на одном, то всё равно была в выигрыше. Сейчас ситуация другая. Валиева столь же прекрасна, но с одним четверным и без тройного акселя. И вот здесь её уже можно обыгрывать нашим девочкам, что и сделала Анечка Щербакова», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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