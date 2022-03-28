Боброва: не знаю, что может быть лучше, если Щербакова закончит сейчас

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва высказалась о том, что олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова вскоре может завершить карьеру.

«Идеальная спортивная карьера очень красиво должна заканчиваться прекрасным восклицательным знаком. Не знаю, что может быть лучше, если Анечка сейчас закончит. Я не желаю этого, но представляешь, как здорово: она проходила через тернии, медные трубы, всё это прошла, где-то в какой-то определённый момент в неё никто не верил, она выиграла эти чемпионаты России, чемпионат мира, Олимпийские игры и сейчас на таком шоу-соревновании становится капитаном команды «Красная машина», и они выигрывают. И пошли титры. Мне кажется, это здорово.

Ещё ярчайшей точкой было бы, если бы она каталась ещё четыре года и на Олимпиаде выиграла бы второе золото. Если только этим она точку в карьере может перебить, не знаю. Но, конечно, это ей решать», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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