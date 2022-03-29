Марк Кондратюк обратился к Анне Щербаковой

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк обратился к чемпионке ОИ-2022 в женском одиночном катании Анне Щербаковой. Он поздравил её с днём рождения. Вчера, 28 марта, Щербаковой исполнилось 18 лет.
Напомним, Кондратюк и Щербакова были капитанами команд «Время первых» и «Красная машина» соответственно на Кубке Первого канала.
«Отдельно хочу поздравить команду «Красная машина» с честной и заслуженной победой! Аня, поздравляю тебя с днём рождения и таким прекрасным подарком самой себе! А «синие» пошли работать дальше, чтобы в 2023-м взять реванш», — написал Кондратюк в своём телеграм-канале.
Также Кондратюк высказался о выступлении на турнире.
«Быть капитаном такой прекрасной команды — огромная честь для меня! Спасибо всем участникам, что выкладывались на максимум, даже когда сил совсем не оставалось! С «детства» топлю за «Время первых» и надеюсь, что ещё не раз мы так соберёмся и устроим праздник для всех болельщиков и фанатов фигурного катания! Спасибо нашей федерации и Первому каналу за прекрасную организацию!» — написал Марк.
Посмотреть пост можно в телеграм-канале Марка Кондратюка.
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