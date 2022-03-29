Дарья Усачёва показала фото с Верой Бирюковой
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Российская фигуристка Дарья Усачёва выложила новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке 15-летняя Усачёва изображена с олимпийской чемпионкой 2016 года по художественной гимнастике Верой Бирюковой.
«С Верой Бирюковой», — подписала она фотографию.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Дарьи Усачёвой.
23-летняя Бирюкова — олимпийская чемпионка 2016 года в групповом многоборье, чемпионка Европы 2014 года в групповом многоборье, чемпионка Европейских игр 2019 года в групповых упражнениях с пятью мячами, двукратная чемпионка Универсиады 2017 года. Заслуженный мастер спорта.
Ранее Дарья Усачёва назвала свой актуальный рост.
Новость по теме15-летняя Дарья Усачёва назвала свой актуальный рост
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