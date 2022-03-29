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Главный редактор Maxim высказался о фотосессии Евгении Медведевой для журнала

Главный редактор Maxim высказался о фотосессии Евгении Медведевой для журнала
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Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков высказался об откровенной фотосессии двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Женя вела себя вполне профессионально. Мы собрались до съемки, обсудили все нюансы: стиль, степень обнажения, макияж, одежду, свет. Мы стремимся к тому, чтобы в голове у каждого конечная история была готова.

История получилась достаточно сдержанной, что нормально для юной девушки, спортсменки, чемпионки мира. Ей во все тяжкие пока рано пускаться, это её первая такая фотосессия. Мы не просили у Жени больше откровенности. Стараемся, чтобы девушкам было комфортно. В общем, вышла скромная, красивая, симпатичная история.

Женя — спортсменка, и вообще клиент хороший, потому что дисциплинированная, умеет слушать, выполнять поставленную задачу, терпеть — физически довольно непросто, съёмки длятся несколько часов. Но Женя молодец, всё сделала! Наша общая с ней задумка полностью состоялась», – приводит слова Маленкова Sport24.

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