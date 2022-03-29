Евгения Медведева опубликовала пост о Кубке Первого канала. Камила Валиева отреагировала

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в соцсетях пост о выступлении на Кубке Первого канала в Саранске. Медведева выступала за команду «Время первых», которая уступила «Красной машине».
«Кубок Первого канала подошёл к концу. Хочется поблагодарить Первый канал за организацию турнира и популяризацию нашего вида спорта.
Слова благодарности всем участникам за то, что выкладывались на все сто процентов. Нам всем нужны положительные эмоции. Всем нашим фигуристам желаю здоровья и как можно скорее вернуться к международным стартам!» — написала Евгения.
На пост отреагировала олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева. Она оставила в комментариях два эмодзи с изображениями улыбающегося лица и синего сердечка.
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