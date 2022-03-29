Анна Щербакова обратилась к «Красной машине». Она была капитаном на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка обратилась к участникам команды «Красная машина», капитаном которой она была на Кубке Первого канала. Помимо Щербаковой за команду, одержавшую победу на турнире, выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян и Софья Акатьева, а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

«Три дня наши сердца бились в одном ритме. Вика, Никита, Женя, Володя, Саша, Дима, Макар, Андрей, Миша, Аделя, Соня — спасибо вам огромное! Мы показали, что любовь — это сила, любовь всё победит», — написала Щербакова.

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