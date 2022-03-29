Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова обратилась к «Красной машине». Она была капитаном на Кубке Первого канала

Анна Щербакова обратилась к «Красной машине». Она была капитаном на Кубке Первого канала
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка обратилась к участникам команды «Красная машина», капитаном которой она была на Кубке Первого канала. Помимо Щербаковой за команду, одержавшую победу на турнире, выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян и Софья Акатьева, а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

«Три дня наши сердца бились в одном ритме. Вика, Никита, Женя, Володя, Саша, Дима, Макар, Андрей, Миша, Аделя, Соня — спасибо вам огромное! Мы показали, что любовь — это сила, любовь всё победит», — написала Щербакова.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022