Елизавета Туктамышева опубликовала пост о Кубке Первого канала

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в соцсетях пост о выступлении на Кубке Первого канала в Саранске. Туктамышева выступала за команду «Время первых», которая уступила «Красной машине».

«Яркое закрытие сезона получилось! Всех поздравляю!

Я довольна своими прокатами и тем, что получилось сделать премьеру новой программы, и особенно рада тому, что были зрители и болельщики — это всегда мощная поддержка. Спасибо!

Командные выступления — это всегда другие впечатления и неважно, кто в какой команде. Я ощущаю, что мы все одна большая спортивная семья», — написала Елизавета.

Туктамышева выступила за команду «Время первых», в которой также были Камила Валиева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

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