Скопцова — о фото Медведевой для MAXIM: если есть чем козырнуть — надо показываться

Бронзовый призер чемпионата России Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду с Кириллом Алёшиным, высказалась о фотосессии Евгении Медведевой для мужского журнала MAXIM.

«Я видела фотографии, ещё когда вы не видели, ха-ха! Я считаю: то, что красиво — то красиво, и должно показываться. Моя бабушка говорит: «Если есть чем козырнуть — значит, надо показываться».

Согласилась бы я на предложение сняться в таком журнале? Думаю, да. Если вы видели мои социальные сети, я там недалеко ушла от Жени.

Многие ли предлагают познакомиться после того, как выставляю фотографии в купальнике? Кстати, на удивление, не очень много. (Смеётся) Видимо, фотографии всё-таки не очень, ха-ха. На самом деле, конечно, пишут. Но я бы не сказала, что очень много», — приводит слова Скопцовой Sport24.