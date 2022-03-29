Анна Щербакова — болельщикам в Саранске: вы устроили настоящий праздник для нас!

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поблагодарила организаторов, участников и болельщиков за проведение Кубка Первого канала в Саранске.
«Второй год подряд «Красная машина» выигрывает Кубок Первого канала. В прошлом году я была частью этой команды, и в этом для меня огромная честь быть её капитаном! Спасибо Первому каналу и Федерации фигурного катания за проведение этого турнира!
Прыжковый фестиваль — уникальное соревнование, где каждый рисковал и показывал свою максимальную сложность. И заключительные прокаты соревновательных программ в этом сезоне. Спасибо всем ребятам из нашей сборной за увлекательную борьбу.
И, конечно, спасибо нашим любимым болельщикам! Мы старались устроить праздник всем любителям фигурного катания, а вы устроили настоящий праздник для нас! Это было незабываемо», — написала Щербакова в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.
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