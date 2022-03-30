Инна Гончаренко — о ЧМ: судьи намеренно не замечали ошибок фигуристок и завышали баллы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о чемпионате мира, который прошёл в Монпелье в минувшие выходные. В женском одиночном катании золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото. Российские спортсмены были отстранены от турнира из-за санкций со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

«У девочек всё было обыденно и блекло. Ожидаемо блекло. Отмечу только Каори Сакомото. Яркие выступления, я понимала, как ей будет сложно после Олимпиады, но она собралась и выдала чистые прокаты. Пусть без ультра-си, но на этом уровне и базового контента хватало, чтобы стать чемпионкой мира.

Остальные девочки выдали грустные и не самые интересные выступления. Рисковать они не спешили, в то же время было много технических огрехов и ошибок. Недокруты, неправильные рёбра. Много всего. Но эти помарки намеренно не замечались, и судьи ставили девушкам большие баллы, чтобы повысить значимость старта. Четверных нет, а на баллы смотришь и думаешь: квады были», — цитируют Гончаренко «Известия».

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