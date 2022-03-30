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Татьяна Тарасова: ISU — бандиты. Жизнь у спортсмена очень коротка, а они её отбирают

Татьяна Тарасова: ISU — бандиты. Жизнь у спортсмена очень коротка, а они её отбирают
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась в адрес Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее ISU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских фигуристов от международных соревнований.

«В чём виноваты российские спортсмены? Совесть бы имели. Жизнь у спортсмена очень коротка, а они её вообще отбирают. Бандиты!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В минувшие выходные в Монпелье без российских фигуристов состоялся чемпионат мира. В мужском одиночном катании победил японец Сёма Уно, в женском — его соотечественница Каори Сакамото, в парном катании — американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, в танцах на льду — французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

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