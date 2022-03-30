Жулин — об апелляции ФФККР в CAS: ничем хорошим для россиян это всё равно не кончится

Олимпийский медалист и тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила оспорить отстранение российских спортсменов от международных соревнований в Спортивном арбитражном суде.

«Не знаю уж, правильно это или неправильно. Ну да, нужно пытаться, бороться, а что ещё мы можем сделать в этой ситуации? Не знаю, чем всё дело кончится. Думаю, всё равно ничем хорошим для россиян. Не верю», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее президент ФФККР Александр Горшков заявлял о намерении оспорить решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении россиян.

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