RTL ошибочно приписал Габриэле Пападакис слова Гийома Сизерона о россиянах

Французский телеканал RTL ошибочно приписал фигуристке Габриэле Пападакис слова о россиянах, которые на самом деле сказал её партнёр Гийом Сизерон. В «твиттере» RTL были опубликованы следующие слова, которые якобы сказала Пападакис: «Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения». На самом деле это сказал Сизерон.

На чемпионате мира в Монпелье, который состоялся в минувшие выходные, Пападакис и Сизерон завоевали золотые медали. Турнир проходил без российских спортсменов.

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