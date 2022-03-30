Ягудин — об апелляции ФФККР в CAS: надо бороться, чтобы россиян вернули в мировой спорт

Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал информацию о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила оспорить отстранение российских спортсменов от международных соревнований в Спортивном арбитражном суде. Ранее президент ФФККР Александр Горшков заявлял о намерении оспорить решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении россиян.
«Надо бороться за то, чтобы российских спортсменов вернули в мировой спорт. Мы видим отрицательный результат у футболистов, которым не дали играть в стыковых матчах. Надежды крайне мало… На протяжении нескольких лет я достаточно часто говорил, что теперь уже нет чистого спорта, а есть чистая политика в спорте. К сожалению, этот настрой против России во всём мире говорит о том, что шансов на восстановление нашей федерации и на разрешение нашим фигуристам выступать мало.
В нашей команде все молодые, например, Кондратюк, Щербакова, Трусова и другие ребята. Какое они имеют отношение к политике? При чём тут они? Считаю, что это просто разрушение олимпийского движения и мирового спорта, когда нашим спортсменам не дают выступать. Неважно, о каком виде спорта мы говорим», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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