Екатерина Боброва высказалась о выступлении украинских фигуристов на ЧМ-2022 в Монпелье

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о выступлении украинского танцевального дуэта Александра Назарова/Максим Никитин на чемпионате мира в Монпелье.

Украинские танцоры выступали только в ритм-танце, темой которого в сезоне-2021/2022 были уличные танцы. Как и все украинские фигуристы на ЧМ-2022, они вышли на лёд в тренировочных костюмах национальной команды.

«На чемпионате мира была яркая история с парой из Украины. То, что они вышли в тренировочном, это был некий ход сделан. Это не первые соревнования, к которым они не успели сшить костюмы. Программу эту мы видели на Олимпийских играх, только музыку они поменяли. Правилами это не воспрещено, потому что девочки могут кататься в штанах, так что дедакшна быть не должно. Уличные танцы. «Я художник, я так вижу» — вот они так видят.



Если бы штаны было нельзя, то это сто процентов дедакшн, но по правилам этого сезона можно. Костюмы соответствуют правилам, здесь ничего не отлетело, тела голого нет. Здесь понижается вторая оценка как восприятие программы, восприятие музыки. Мне показалось, что оно и отразилось. Мне кажется, им без разницы было, получат они дедакшн или нет. Они не для того, чтобы получить первое место приехали. И здесь, к сожалению, спорт заканчивается», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».