Появились фото нового ледового дворца «Самбо-70», Тутберидзе участвовала в разработке

Строительная компания «Меркурий» показала, как будет выглядеть новый ледовый дворец для школы «Самбо-70».

Фото: ooo-merkury.ru

Спортивный объект планируется построить в столичном районе Ясенево, на пересечении Новоясеневского проспекта с ул. Ясногорская и ул. Тарусская. Завершение работ планируется во II квартале 2023 г.

Фото: ooo-merkury.ru

Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Георгиевной Тутберидзе, сообщается на сайте «Меркурия».

Фото: ooo-merkury.ru

Многофункциональный спортивный комплекс будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых. Также здесь можно будет проводить ледовые шоу и организовывать массовое катание горожан.