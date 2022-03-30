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Появились фото нового ледового дворца «Самбо-70», Тутберидзе участвовала в разработке

Появились фото нового ледового дворца «Самбо-70», Тутберидзе участвовала в разработке
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Строительная компания «Меркурий» показала, как будет выглядеть новый ледовый дворец для школы «Самбо-70».

Фото: ooo-merkury.ru

Спортивный объект планируется построить в столичном районе Ясенево, на пересечении Новоясеневского проспекта с ул. Ясногорская и ул. Тарусская. Завершение работ планируется во II квартале 2023 г.

Фото: ooo-merkury.ru

Технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Георгиевной Тутберидзе, сообщается на сайте «Меркурия».

Фото: ooo-merkury.ru

Многофункциональный спортивный комплекс будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых. Также здесь можно будет проводить ледовые шоу и организовывать массовое катание горожан.

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