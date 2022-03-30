Евгения Медведева: каталась со сломанными руками, ногами — до сих пор это расхлёбываю

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, какой ценой даются победы и титулы в спорте.
«Встала на коньки в три года. Мама у меня до 14 лет каталась, потом из-за травмы закончила. Поэтому особых вариантов у меня и не было. Меня отдали ради здоровья, никто не растил из меня чемпионку мира. Я поняла, что, возможно, я особенная, после того как на официальных тренировках, когда маленькая ещё была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!»
Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлёбываю. В спорте травмы — это нормально, я каталась через боль, просто терпела много», — приводит слова Медведевой MAXIM Online.
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