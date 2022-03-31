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Евгения Медведева ответила на вопрос о Дане Милохине и личной жизни

Евгения Медведева ответила на вопрос о Дане Милохине и личной жизни
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева ответила на вопрос, состоит ли она в отношениях с российским тиктокером Даней Милохиным. Медведева и Милохин были партнёрами в телепроекте «Ледниковый период».

«Данька Милохин — тиктокер, а сейчас ещё и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнёр по «Ледниковому периоду». Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас всё время женить. Но мы подружились и общаемся.

Я скрываю свою личную жизнь. У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — приводит слова Медведевой MAXIM Online.

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