Александра Трусова посетила МГТУ и показала фото со скафандром

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала свежие снимки в своём телеграм-канале. Спортсменка посетила МГТУ им. Баумана и выложила две фотографии со скафандром для космонавтов.

«Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана», — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Александры Трусовой.

На Олимпийских играх в Пекине Александра Трусова уступила только соотечественнице Анне Щербаковой, завоевавшей золотую медаль. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева заняла четвёртое место.

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