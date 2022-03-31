Александра Трусова посетила МГТУ и показала фото со скафандром

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала свежие снимки в своём телеграм-канале. Спортсменка посетила МГТУ им. Баумана и выложила две фотографии со скафандром для космонавтов.
«Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана», — подписала она снимки.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Александры Трусовой.
На Олимпийских играх в Пекине Александра Трусова уступила только соотечественнице Анне Щербаковой, завоевавшей золотую медаль. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото. Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева заняла четвёртое место.
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