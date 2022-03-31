Илья Авербух оценил решение Анны Щербаковой о продолжении спортивной карьеры
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой продолжить карьеру. Ранее Щербакова признавала, что может уйти из спорта по окончании текущего сезона.
«Нужно уже дать всем спокойно выдохнуть, смотрим, что будет в сентябре. Тогда будем говорить о всех планах.
Пожелаю Ане искать себя и реализовывать те задачи, которые она ставит перед собой. Щербакова — юная и талантливая, конечно, у неё есть силы на всё. И на продолжение карьеры, и на новые свершения. Мы Аню во всём поддержим», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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