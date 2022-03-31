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Камила Валиева выступит на шоу «Влюблённые в фигурное катание» 1 апреля в Москве

Камила Валиева выступит на шоу «Влюблённые в фигурное катание» 1 апреля в Москве
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов, россиянка Камила Валиева примет участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание», которое состоится в московском Дворце спорта «Мегаспорт» 1 апреля. Показательное выступление Валиевой станет частью программы шоу, в котором также примут участие другие ведущие российские фигуристы.

Зрители также увидят выступления олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, чемпионов мира и Европы, олимпийских чемпионов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, чемпионов Европы Александра Бойкова и Дмитрия Козловского, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и других звёздных фигуристов.

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