Танцевальный дуэт Кагановская/Ангелопол перейдёт во взрослые соревнования

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол будут выступать на взрослых соревнованиях в новом сезоне. Об этом сообщается в телеграм-канале TeamKaganovskayaAngelopol.



Спортсмены намереваются выступить на Всероссийских соревнованиях им. В.Л. Серебровского в Нижнем Новгороде. Этот турнир будет проходить 15-16 апреля.



В настоящее время Кагановской 16 лет, а Ангелополу — 18. Спортсмены в нынешнем сезоне выиграли несколько юниорских турниров. Они стали победителями финала Кубка России, чемпионата страны и этапа Гран-при в Любляне (Словения).

Напомним, в настоящее время российские фигуристы решением Международного союза конькобежцев (ISU) отстранены от международных соревнований.