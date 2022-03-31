Танцевальный дуэт Кагановская/Ангелопол перейдёт во взрослые соревнования
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Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол будут выступать на взрослых соревнованиях в новом сезоне. Об этом сообщается в телеграм-канале TeamKaganovskayaAngelopol.
Спортсмены намереваются выступить на Всероссийских соревнованиях им. В.Л. Серебровского в Нижнем Новгороде. Этот турнир будет проходить 15-16 апреля.
В настоящее время Кагановской 16 лет, а Ангелополу — 18. Спортсмены в нынешнем сезоне выиграли несколько юниорских турниров. Они стали победителями финала Кубка России, чемпионата страны и этапа Гран-при в Любляне (Словения).
Напомним, в настоящее время российские фигуристы решением Международного союза конькобежцев (ISU) отстранены от международных соревнований.
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