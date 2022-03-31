Гербольдт: похвально, что Щербакова находит мотивацию. Это сложно — она добилась всего

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала решение олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании, россиянки Анны Щербаковой продолжить карьеру. Напомним, ранее Анна Щербакова признавала, что может уйти из фигурного катания по окончании текущего сезона.

«Похвально, что Анна до сих пор чувствует в себе силы и находит мотивацию. В данной ситуации сложно делать это, продолжать тренироваться в том же режиме. Учитывая, что добилась всего, о чём мечтала. Сильная конкуренция будет продолжаться — это здорово», — рассказала Катарина Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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