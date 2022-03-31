Бывшего тренера Дианы Дэвис приговорили к 3,5 года тюрьмы, он выстрелил в женщину

Российский тренер по фигурному катанию Денис Егоров был приговорён к 3,5 года тюремного заключения, сообщает «Спорт-Экспресс». Специалисту вынесли наказание за то, что он выстрелил в голову женщине из сигнального пистолета.
Инцидент произошёл в мае 2021 года. Во время разговора с двумя женщинами, которые пришли на каток, чтобы договориться о занятиях по фигурному катанию, специалист достал сигнальное оружие, а затем выстрелил одной из них в лоб.
Заряд сигнального пистолета повредил лицо, но не пробил гость пострадавшей. Женщину доставили в больницу, где она прошла курс реабилитации.
Егорову грозило до семи лет лишения свободы. В итоге его осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд обязал его выплатить пострадавшей 450 тыс. рублей.
Специалист работал в ГБУ «СШОР №2» Москомспорта. Среди тех, с кем он работал, были и известные российские фигуристы, включая Тиффани Загорски, Джонатана Гуррейро, Елену Ильиных и Диану Дэвис.
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