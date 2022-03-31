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Энберт — о карьере Щербаковой: хочется видеть ещё и ещё таких же профессионалов, как Анна

Энберт — о карьере Щербаковой: хочется видеть ещё и ещё таких же профессионалов, как Анна
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Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании, россиянки Анны Щербаковой продолжить карьеру. Ранее Щербакова признавала, что может уйти из фигурного катания по окончании текущего сезона.

«Как болельщик и любитель фигурного катания я рад решению Анны продолжить карьеру. Болельщики хотят увидеть новые программы, интерпретации, её видение спорта. Фигурное катание близко к искусству, каждый спортсмен привносит что-то своё в него. Хочется видеть ещё и ещё таких же профессионалов, как Аня.

Решение о завершении или продолжении карьеры принадлежит только спортсмену. Я, как и любой болельщик, просто должен поддерживать это решение. Только спортсмен имеет весь спектр информации», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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Новости. Фигурное катание
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