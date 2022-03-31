Энберт — о карьере Щербаковой: хочется видеть ещё и ещё таких же профессионалов, как Анна

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании, россиянки Анны Щербаковой продолжить карьеру. Ранее Щербакова признавала, что может уйти из фигурного катания по окончании текущего сезона.
«Как болельщик и любитель фигурного катания я рад решению Анны продолжить карьеру. Болельщики хотят увидеть новые программы, интерпретации, её видение спорта. Фигурное катание близко к искусству, каждый спортсмен привносит что-то своё в него. Хочется видеть ещё и ещё таких же профессионалов, как Аня.
Решение о завершении или продолжении карьеры принадлежит только спортсмену. Я, как и любой болельщик, просто должен поддерживать это решение. Только спортсмен имеет весь спектр информации», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 31 марта 2022
-
13:07
-
13:01
-
12:30
-
12:26
-
12:01
-
11:52
-
11:30
-
11:21
-
11:16
-
11:10
-
10:37
-
10:19
- 30 марта 2022
-
21:26
-
21:19
-
20:19
-
20:00
-
19:56
-
19:37
-
18:57
-
17:59
-
17:33
-
15:57
-
14:15
-
13:42
-
13:22
-
13:09
-
13:04
-
08:20
- 29 марта 2022
-
22:12
-
19:27
-
18:53
-
18:33
-
17:55
-
17:37
-
12:55