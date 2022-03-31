Елизавета Туктамышева высказалась о командных соревнованиях после Кубка Первого канала

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании, россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, что думает о командных соревнованиях. В минувшие выходные Туктамышева выступила в составе команды «Время первых» на Кубке Первого канала в Саранске. Победу одержала команда «Красная машина».

«Фигурное катание — это индивидуальный спорт, и даже парное катание — это работа только над своим результатом. Я привыкла выступать одна, сама зависеть от своих прокатов.

Поэтому так необычно и волнительно всегда проходят командные соревнования, здесь ты понимаешь, что результат зависит от всех. Здесь понимаешь, что очень важен не только свой настрой, но и поддержка, и общее настроение, и вообще атмосфера в команде. Это классный опыт — попробовать себя в командном спорте. Новые эмоции и новые впечатления», — написала Туктамышева в соцсетях.

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