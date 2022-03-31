Алине Загитовой подарили огромный букет, за которым её почти не видно. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова показала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке спортсменка держит в руках огромный букет, который почти полностью закрывает её.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.

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