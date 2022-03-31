Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алине Загитовой подарили огромный букет, за которым её почти не видно. Фото

Алине Загитовой подарили огромный букет, за которым её почти не видно. Фото
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова показала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке спортсменка держит в руках огромный букет, который почти полностью закрывает её.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Алины Загитовой.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022