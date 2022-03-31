Алексей Ягудин повторил слова Татьяны Тарасовой о прокате Каори Сакамото на ЧМ
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о победе японки Каори Сакамото на чемпионате мира в Монпелье. Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала выступление Сакамото в короткой программе прокатом 20-летней давности.
«Вот сейчас в женском одиночном катании победила спортсменка Каори Сакамото, она шикарная, у неё есть своя харизма и мощь, но это прокат, который показывали лет 20 назад», — приводит слова Ягудина ТАСС.
Напомним, российские фигуристы не приняли участия в турнире из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
Новость по теме«Прокат 20-летней давности». Татьяна Тарасова — о победе Сакамото в короткой программе ЧМ
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