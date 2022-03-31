Боброва: не отказалась бы увидеть на Кубке Первого канала юниорские пары и дуэты

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва оценила выступление на Кубке Первого канала юниорок — Софьи Самоделкиной, Аделии Петросян и Майи Хромых.

Самоделкина и Петросян в составе «Красной машины» выиграли соревнования, Хромых представляла «Время первых».

«Все девочки безумно перспективные. И таких спортсменок у нас не 2-3, а примерно 10-15! Они соответствуют самому высокому международному уровню, и это классно. К слову, я бы не отказалась увидеть на Кубке Первого канала не только юниорок-одиночниц, но и спортивные пары, танцевальные дуэты. Они также пропускают чемпионат мира по своему возрасту и находятся в прекрасной форме, у них очень красивые программы. И было бы интересно сравнить их выступления с прокатами наших олимпийцев», — приводит слова Бобровой пресс-служба ОКР.