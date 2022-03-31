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Бойкова и Козловский — о Кубке Первого канала: мы не соревновались против Медведевой

Бойкова и Козловский — о Кубке Первого канала: мы не соревновались против Медведевой
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Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об атмосфере на Кубке Первого канала.

В 2021 году на первом турнире Бойкову и Козловского выбрала в свою команду капитан Евгения Медведева, с которой фигуристы дружат вне льда. На этот раз Александра и Дмитрий были в команде Анны Щербаковой, которую курировала Алина Загитова. Медведева сидела в «кисс энд край» их соперников.

«Мы не соревновались против Жени Медведевой. Мы соревновались за команду красных, за ту команду, в которую нас определили. Мы были рады, что находились в команде Анны Щербаковой, но также могу сказать, что мы с таким же удовольствием находились бы и в команде Марка. Все ребята замечательные, классные, трудолюбивые. Даже не было чувства соперничества — было желание прокатать чисто свои программы и показать свой максимум, дабы с наилучшей стороны представить именно свою команду. Желания войти в состояние соперничества с командой, которая была по ту сторону, не было», — сказал Козловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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