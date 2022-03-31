Дмитрий Козловский объяснил, почему не удалось почувствовать праздник на ОИ-2022 в Пекине

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, объяснил, почему не удалось почувствовать атмосферу праздника на дебютной Олимпиаде в Пекине.



«Могу сказать, что это связано не конкретно с нашим выступлением на Олимпийских играх, а с общим антуражем и спецификой Игр в Пекине. Из-за ковида не было зрителей из разных стран, и трибуны были заполнены на какие-то вообще мизерные проценты.



Для меня Олимпиада — это болельщики и те эмоции, которые они дарят. Я многократно говорил, что свои программы мы можем прокатать с Сашей и на тренировках, что мы, собственно говоря, постоянно и делаем. Единственное отличие — это не просто время и место, а та публика, тот стадион, на котором мы выступаем, получаем адреналин, кайф. Ввиду того, что самый главный фактор, который дарит эмоции, был ликвидирован, эти Олимпийские игры, к сожалению, не могут встать в один ряд по эмоциональной составляющей с Играми в Сочи и в Пхёнчхане», — сказал Козловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.