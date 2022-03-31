Медведева — о фотосессии для журнала MAXIM: мой зад в трусах видел весь мир

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как отважилась на фотосессию для мужского журнала MAXIM.

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальнике. В какой-то момент я вообще была против наготы.Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять.

Я себе очень не нравилась примерно с 19 лет до 21 года: лицо, фигура, качество волос, форма ног, отсутствие осиной талии, которую я вижу в соцсетях у девочек. Сейчас этот этап прошёл. Мне начинает нравиться то, во что я действительно вкладываюсь: я сменила стрижку, ухаживаю за волосами, привела кожу в порядок.

Сыграет ли фотосессия роль в повышении моей самооценки? Абсолютно точно сыграла. Это большой шаг к принятию своей сексуальности. Наверное, многие среагируют: «Вот, Женя оголилась, пошло-поехало, девку понесло». Многие просто привыкли, что я очень консервативная спортсменка. Но если с другой стороны посмотреть, то мне уже не 17 и не 18 лет», — приводит слова Медведевой MAXIM online.