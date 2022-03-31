Евгения Медведева — о мужчинах: ничего не могу с собой поделать — люблю ушами

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какие парни ей нравятся.
«Я очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать — люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин. Неважно, какой стиль или стрижка, но это должно быть аккуратно.
Смогла бы встречаться с лысым и толстым? Нет. Это ужасная дискриминация, и очень плохо так говорить, но я по-честному говорю, что нет.
А если у него при этом бархатный голос, он тактильный и очень целеустрёмленный, активный и творческий? Вот тут уж пообщаться надо», — приводит слова Медведевой MAXIM online.
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