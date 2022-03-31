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Евгения Медведева: останусь фигуристкой, потому что мне это нравится

Евгения Медведева: останусь фигуристкой, потому что мне это нравится
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 22-летняя Евгения Медведева рассказала, как собирается жить дальше.

«Припеваючи. Я останусь фигуристкой, потому что мне это нравится. Путей много: стать тренером, хореографом, постановщиком, возможно, сделать своё шоу.

Отдала бы своего ребёнка в фигурное катание? Нет. Скорее, это бег, плавание, что-то естественное для человека. Спорт — это классно! Занимайтесь, дети, спортом — будете здоровы!» — приводит слова Медведевой MAXIM online.

После контрольных прокатов в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но в соревнованиях с тех пор не участвовала. Сначала из-за травм и болезни, потом решила пропустить олимпийский сезон.

Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё
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