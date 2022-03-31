«Мир без строгой дисциплины!» Медведева — о жизни после ухода из большого спорта

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что открыла для себя, когда ушла из большого спорта.
«Мир без строгой дисциплины! Мир, в котором могу позволить себе опоздать на 10 минут, съесть больше на завтрак и на ужин, потусить с друзьями до четырёх утра.
Какие у меня ещё суперспособности? Всегда везде приходить вовремя и потом ждать людей по полчаса. Ещё я могу две с половиной минуты не дышать: у фигуристок, как у пловчих, объём лёгких большой.
Не выросла ли грудь, как у Семенович, когда ушла из спорта? Не, мне девочки всегда завидовали. Я была худая, но с грудью было всё в порядке», — приводит слова Медведевой MAXIM online.
После контрольных прокатов в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но в соревнованиях с тех пор не участвовала. Сначала из-за травм и болезни, потом решила пропустить олимпийский сезон.
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