«Я бы так не смогла». Евгения Медведева — о вкладе мамы в её медали

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 22-летняя Евгения Медведева рассказала, как сложно было её маме вырастить такую знаменитую спортсменку, как она.

«Дорогое ли удовольствие растить чемпионку? Дорогое. Это коньки, это костюмы, это вся амуниция, чехлы, поездки на соревнования, гостиницы, стартовые взносы… Мама работала на трёх работах, чтобы меня обеспечить. Это был для неё прыжок в бездну абсолютный. Я как-то с мамой разговаривала и созналась, что я бы так не смогла, наверное.

Знаю ли тех, которые всё это делали, но не смогли? К сожалению, их больше, чем тех, у кого получилось. Я видела такое. Очень талантливые девочки, которые выигрывали у меня, были на этапах Кубка России на 20 баллов впереди меня, но не все из них дотянули до этапов Гран-при взрослых. Основная причина — это травмы», — приводит слова Медведевой MAXIM online.