Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я бы так не смогла». Евгения Медведева — о вкладе мамы в её медали

«Я бы так не смогла». Евгения Медведева — о вкладе мамы в её медали
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 22-летняя Евгения Медведева рассказала, как сложно было её маме вырастить такую знаменитую спортсменку, как она.

«Дорогое ли удовольствие растить чемпионку? Дорогое. Это коньки, это костюмы, это вся амуниция, чехлы, поездки на соревнования, гостиницы, стартовые взносы… Мама работала на трёх работах, чтобы меня обеспечить. Это был для неё прыжок в бездну абсолютный. Я как-то с мамой разговаривала и созналась, что я бы так не смогла, наверное.

Знаю ли тех, которые всё это делали, но не смогли? К сожалению, их больше, чем тех, у кого получилось. Я видела такое. Очень талантливые девочки, которые выигрывали у меня, были на этапах Кубка России на 20 баллов впереди меня, но не все из них дотянули до этапов Гран-при взрослых. Основная причина — это травмы», — приводит слова Медведевой MAXIM online.

Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022