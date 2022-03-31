Леписто — о слезах Валиевой и Трусовой на ОИ: горько, что всё может быть так неправильно

Самая успешная финская фигуристка Лаура Леписто высказалась об итогах олимпийского турнира в женском одиночном катании. По её мнению, случившееся в Пекине должно стать началом необходимых изменений в этой дисциплине.
«Когда я смотрела последнюю разминку, больше всего меня шокировало то, что радость от спорта полностью отсутствовала. Даже у моей любимой японки. Неудивительно, что Валиева сломалась под этим давлением. Горько, что всё может быть так неправильно.
Спорт должен вызывать радость, азарт и вау-эффект у спортсменов и зрителей. Здесь же все были просто в шоке. Эти девушки потеряли детство, пожертвовали всем ради Олимпиады. И конечный результат таков, что никто не счастлив, но все плачут; все сломаны. Это то, что наш вид делает для этих девушек? Остальные только вздыхают. С этим нужно что-то делать, что-то менять.
Это милые девушки, а не машины. Особенно в социальных сетях можно увидеть, насколько они ещё дети. Из-за того, что они живут под своего рода опекой, возможно, они и ментально даже моложе своего возраста. А тот факт, что они тренируются целыми днями, имея ещё недостаточное количество энергии, сам по себе задерживает наступление полового созревания.
В фигурном катании есть и сильная художественная сторона: сопереживание, творчество, хореография… Интересно наблюдать, как фигуристы из года в год взрослеют и находят свой стиль, а болельщики в восторге от новых изменений. Это соль вида. Но сейчас этого нет – только прыжки. Я получила много сообщений о том, что женское катание выглядит удручающе и его больше не хочется смотреть», — приводит слова Леписто Ilta-Sanomat.
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