Евгения Медведева опубликовала кадры яркой фотосессии для MAXIM

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 22-летняя Евгения Медведева показала яркие снимки из фотосессии для апрельского номера мужского журнала MAXIM.

«Эксклюзивные кадры из той самой фотосессии для MAXIM», — написала Медведева в своём телеграм-канале, перечислив всех причастных к съёмкам.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.

После контрольных прокатов фигуристов сборной России в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, но в соревнованиях с тех пор не участвовала. Сначала из-за травм и болезни, потом решила пропустить олимпийский сезон.

Евгения получает высшее образование, участвует в телевизионных проектах и ледовых шоу.