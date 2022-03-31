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Кондратюк рассказал, что победителям командного турнира ОИ вручили коробки от медалей

Кондратюк рассказал, что победителям командного турнира ОИ вручили коробки от медалей
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Олимпийский чемпион в команде российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что победителям командного турнира на Играх-2022 в Пекине вручили коробки от медалей.

В день, когда должно было пройти награждение, стало известно о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, сданном в декабре на чемпионате России. МОК отложил вручение наград до завершения расследования.

«Та самая коробка! Внутри письмо от Томаса Баха. Когда нам вручили коробочку, началась уже эта вся ситуация. Я должен был улетать 12-го числа вместе с Женей Семененко и Андреем Мозалёвым. Мне 11-го числа вечером позвонили, сказали зайти в Олимпийский комитет. Нужно было заполнить документы по вылету и забрать коробку от медали. Я, кстати, не уточнял и не знаю, всем ли их подарили. Я точно знаю, что почему-то Ане и Саше не дали коробку от медалей. Тут ещё лежит значок призёра Олимпийских игр. Нам всем выдавали значок участника и значки для обмена», — приводит слова Кондратюка Sport24.

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