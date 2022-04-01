13-летняя ученица Тутберидзе Двоеглазова исполнила четверной флип на тренировке
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13-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова исполнила на тренировке один из самых сложных прыжков — четверной флип. Двоеглазова тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Видео, где спортсменка исполняет сложный прыжок, было опубликовано на странице группы Тутберидзе «ВКонтакте».
В сезоне-2021/2022 Алиса заняла четвёртое место на первенстве России среди юниоров, где успешно исполняла четверной тулуп, и стала первой на юношеской Спартакиаде. В сезоне-2020/2021 Двоеглазова выиграла первенство России среди фигуристок младшего возраста.
Четверной флип на соревнованиях из российских фигуристок исполняют олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр в Пекине Александра Трусова.
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