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13-летняя ученица Тутберидзе Двоеглазова исполнила четверной флип на тренировке

13-летняя ученица Тутберидзе Двоеглазова исполнила четверной флип на тренировке
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13-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова исполнила на тренировке один из самых сложных прыжков — четверной флип. Двоеглазова тренируется под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Видео, где спортсменка исполняет сложный прыжок, было опубликовано на странице группы Тутберидзе «ВКонтакте».

В сезоне-2021/2022 Алиса заняла четвёртое место на первенстве России среди юниоров, где успешно исполняла четверной тулуп, и стала первой на юношеской Спартакиаде. В сезоне-2020/2021 Двоеглазова выиграла первенство России среди фигуристок младшего возраста.

Четверной флип на соревнованиях из российских фигуристок исполняют олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр в Пекине Александра Трусова.

«Нашёл себя благодаря Этери». История самого загадочного тренера группы Тутберидзе «Нашёл себя благодаря Этери». История самого загадочного тренера группы Тутберидзе
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