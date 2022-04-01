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Роднина высказалась о решении Щербаковой продолжить карьеру

Роднина высказалась о решении Щербаковой продолжить карьеру
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о решении российской фигуристки Анны Щербаковой продолжить карьеру. Ранее спортсменка признавалась, что раздумывает об уходе по окончании сезона. Но затем она сообщила, что продолжит выступать.

«От решения до исполнения достаточно большой путь, ей предстоит много работы, решение это ещё не конечный результат. Технически она готова, по возрасту она всё может, все вопросы только за ней самой, за тренером, который её поведёт и, естественно, насколько её решение будут поддерживать родные. Мы не можем принимать за других решения. Она имеет это право, как она им воспользуется и какой будет результат — мы уже все вместе посмотрим», — цитирует Роднину «РБК Спорт».

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