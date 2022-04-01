Алексей Ягудин поделился мнением о работе Этери Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что думает о работе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Она гений. Не буду говорить о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда всё становится понятным, был правильным тот или иной переход.

Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призёры Олимпийских игр. Вот и всё. Она гениальный тренер, повторюсь», — приводит слова Алексея Ягудина издание «Татар-информ».

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