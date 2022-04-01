Алексей Ягудин ушёл от ответа на вопрос о допинг-скандале с Камилой Валиевой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что думает о допинг-скандале с участием 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

Ягудина спросили, можно ли сказать, что допинг-скандал с Валиевой — это саботаж, небрежность или должностное преступление.

«Понятия не имею. Я реально умный человек и научился отвечать не отвечая. Всё это бесполезно со мной», — цитирует Ягудина «Татар-информ».

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