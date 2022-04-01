Алексей Ягудин: Аню Щербакову отстранили, а политизированные фигуристы выступают

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал отстранение российских фигуристов от международных соревнований со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я считаю, что это удар по всему мировому спорту. Именно в жёсткой конкуренции идёт развитие того или иного вида спорта.

Несколько дней назад был в Саранске на Кубке Первого канала, разговаривал с руководством федерации. Мне сказали, что постараются вернуть наших фигуристов на международную арену через международные суды. В последнее время чувствовалось, что что-то должно произойти, шёл негатив именно в спорте, сильно это ощущалось. Раньше даже в голове не было мыслей, что спорт вне политики. Но теперь этой политики стало очень много. А ныне этого нет.

Я просто не понимаю, какое отношение 18-летняя олимпийская чемпионка Аня Щербакова имеет к политике? А её отстраняют. В то время как продолжают соревноваться более политизированные фигуристы», — цитирует Ягудина «Татар-информ».

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