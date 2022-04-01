Татьяна Тарасова ответила финской фигуристке на её слова о несчастных спортсменках

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова финской фигуристки Лауры Лепистё. Ранее Лепистё, в частности, сказала: «Эти девушки потеряли детство, пожертвовали всем ради Олимпиады. И конечный результат таков, что никто не счастлив, но все плачут; все сломаны. Это то, что наш вид делает для этих девушек? Остальные только вздыхают. С этим нужно что-то делать, что-то менять».

«Мне кажется, что наши девочки получают только удовольствие и счастье от такой прекрасной работы. Уж не знаю, что там делают с финскими фигуристками, что они несчастны. А наши девочки счастливы, это видно по программам», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

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