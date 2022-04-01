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Семенович поддержала Медведеву, которая сделала фотосессию для журнала MAXIM

Семенович поддержала Медведеву, которая сделала фотосессию для журнала MAXIM
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Российская певица и бывшая фигуристка Анна Семенович поделилась мнением о фотосессии серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года фигуристки Евгении Медведевой для журнала MAXIM. Ранее были опубликованы фото спортсменки в бикини.

«Конечно, я видела эту обложку и кадры. Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом… что ещё надо для мужского журнала?

На самом деле это одна из самых целомудренных съёмок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее. Поверьте мне — человеку, который много раз появлялся на обложках абсолютно всех мужских журналов в нашей стране. Эти фотосессии были намного откровеннее и провокационнее.

Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это всё от зависти. Она прекрасна, её фото радуют глаз», — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».

Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё Медведева разделась для мужского журнала. А ведь раньше говорила, что это не для неё
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