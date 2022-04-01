Семенович поддержала Медведеву, которая сделала фотосессию для журнала MAXIM

Российская певица и бывшая фигуристка Анна Семенович поделилась мнением о фотосессии серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года фигуристки Евгении Медведевой для журнала MAXIM. Ранее были опубликованы фото спортсменки в бикини.



«Конечно, я видела эту обложку и кадры. Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом… что ещё надо для мужского журнала?



На самом деле это одна из самых целомудренных съёмок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее. Поверьте мне — человеку, который много раз появлялся на обложках абсолютно всех мужских журналов в нашей стране. Эти фотосессии были намного откровеннее и провокационнее.



Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это всё от зависти. Она прекрасна, её фото радуют глаз», — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».

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