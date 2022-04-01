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Мишина и Галлямов не согласились с мнением Ягудина об олимпийском командном турнире

Мишина и Галлямов не согласились с мнением Ягудина об олимпийском командном турнире
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Чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые в составе сборной России выиграли командный турнир на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, не согласились с мнением Алексея Ягудина о том, что командный турнир нивелирует значимость личного.

«Я бы так не сказала, потому что и командные соревнования, и личный зачёт — это достаточно тяжёлые и серьёзные соревнования. И спортсмены не только из России, но и из других стран выкладываются по полной. Я считаю, что это полноценные соревнования», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

«Я могу добавить, что в личном зачёте всё зависит только от тебя, а в командном турнире, даже если ты выступил хорошо и очень рад за свой прокат, всё может поменяться — прокаты твоей команды также важны. Поэтому здесь тоже есть своя фишка.

Всё-таки командный турнир тоже очень важен. Это такая же олимпийская медаль. Командник используют, чтобы проверить лёд, прочувствовать атмосферу Олимпийских игр, чтобы понимать, что будет происходить в личном зачёте. А в плане подготовки к Олимпиаде… Все выкладываются на сто процентов, чтобы выходить и исполнять свои программы пусть даже и в небольшой промежуток времени», — сказал Галлямов.

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