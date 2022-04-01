Мишина и Галлямов не согласились с мнением Ягудина об олимпийском командном турнире

Чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые в составе сборной России выиграли командный турнир на Олимпийских играх – 2022 в Пекине, не согласились с мнением Алексея Ягудина о том, что командный турнир нивелирует значимость личного.
«Я бы так не сказала, потому что и командные соревнования, и личный зачёт — это достаточно тяжёлые и серьёзные соревнования. И спортсмены не только из России, но и из других стран выкладываются по полной. Я считаю, что это полноценные соревнования», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
«Я могу добавить, что в личном зачёте всё зависит только от тебя, а в командном турнире, даже если ты выступил хорошо и очень рад за свой прокат, всё может поменяться — прокаты твоей команды также важны. Поэтому здесь тоже есть своя фишка.
Всё-таки командный турнир тоже очень важен. Это такая же олимпийская медаль. Командник используют, чтобы проверить лёд, прочувствовать атмосферу Олимпийских игр, чтобы понимать, что будет происходить в личном зачёте. А в плане подготовки к Олимпиаде… Все выкладываются на сто процентов, чтобы выходить и исполнять свои программы пусть даже и в небольшой промежуток времени», — сказал Галлямов.
- 1 апреля 2022
-
19:46
-
19:36
-
19:22
-
19:11
-
18:42
-
15:27
-
14:30
-
13:30
-
13:15
-
12:49
-
09:40
-
00:35
-
00:17
- 31 марта 2022
-
23:50
-
22:43
-
22:26
-
20:53
-
20:39
-
20:16
-
20:02
-
19:54
-
19:16
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
17:58
-
17:17
-
16:23
-
14:05
-
13:07
-
13:01
-
12:30
-
12:26
-
12:01
-
11:52