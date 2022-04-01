Фигуристка Мишина рассказала о реакции болельщиков на её фразу, ставшую мемом Олимпиады

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала, как друзья и болельщики отреагировали на её знаменитую фразу в интервью ВВС после командного турнира, которая стала одним из главных мемов Олимпиады.
«Через день после этого интервью получила очень много сообщений, и большинство из них были положительными, с поздравлениями с успешным выступлением на командном турнире, с какими-то шутками, поэтому я не расстраивалась. Мне даже было приятно получить столько поздравлений от болельщиков. Дело в том, что там была очень быстрая английская речь, которую я не успела услышать даже, так как мы общались с командой», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
«Не скажу, что идеально знаю английский язык, но всё-таки бывает британский акцент и американский, и в большинстве школ учат именно британскому варианту, а слышать американский нам непривычно», — поддержал партнёршу Галлямов.
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