Фигуристка Мишина рассказала о реакции болельщиков на её фразу, ставшую мемом Олимпиады

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала, как друзья и болельщики отреагировали на её знаменитую фразу в интервью ВВС после командного турнира, которая стала одним из главных мемов Олимпиады.

«Через день после этого интервью получила очень много сообщений, и большинство из них были положительными, с поздравлениями с успешным выступлением на командном турнире, с какими-то шутками, поэтому я не расстраивалась. Мне даже было приятно получить столько поздравлений от болельщиков. Дело в том, что там была очень быстрая английская речь, которую я не успела услышать даже, так как мы общались с командой», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.



«Не скажу, что идеально знаю английский язык, но всё-таки бывает британский акцент и американский, и в большинстве школ учат именно британскому варианту, а слышать американский нам непривычно», — поддержал партнёршу Галлямов.