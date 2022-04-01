Мишина и Галлямов: многие говорили: «Всего лишь бронза», но для нас это олимпийская медаль

Олимпийские чемпионы в команде российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали об отношении к бронзе личного турнира в Пекине.
«Разочарования не было хотя бы потому, что мы выдали свой максимум, а это для спортсмена и тренера самое важное. Мы сделали всё то, к чему готовились. Мы прекрасно понимали, что у нас очень сильные соперники и исход может быть любым. Конечно, расстроились, что не золотая медаль. Ну, будем работать дальше (смеётся)», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
«В парном катании с первого же захода выиграть Олимпийские игры очень сложно. Нужно нарабатывать опыт, улучшать катание, качество элементов. В дальнейшем мы будем повышать навыки, чтобы отобраться на следующие Олимпийские игры. То, что произошло в Пекине, положительно нас подбодрило. Многие говорили: «Всего лишь бронза», но для нас это целая олимпийская медаль, которая поможет нам совершенствоваться и улучшаться», — добавил Галлямов.
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